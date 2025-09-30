Fue a limpiar la casa de su padre fallecido y se encontró con una sorpresa en el patio

Lo que parecía una simple jornada de limpieza terminó en un episodio insólito y alarmante en Villa María, Córdoba. Un hombre de 35 años fue a remodelar la casa de su padre fallecido y descubrió en el patio varios artefactos explosivos de guerra.

El hecho ocurrió el domingo en una vivienda ubicada en calle Paraguay al 1600. Tras el hallazgo, el vecino llamó de inmediato a la Policía, que acudió al lugar y constató la situación. En el patio se encontraron proyectiles de artillería y morteros, todos con sus espoletas intactas.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, los objetos corresponden a dos proyectiles de artillería calibre 105 mm, uno calibre 75 mm, un mortero calibre 120 mm y otro calibre 181 mm. Aunque se presume que no estaban activos, especialistas en explosivos fueron convocados para realizar pericias y descartar riesgos.

Personal de la División de Explosivos aseguró la zona, retiró los proyectiles y los puso bajo custodia judicial. Las pericias determinarán si los elementos conservan carga interna y, posteriormente, serán destruidos de manera segura.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Federal de Villa María, que seguirá de cerca la investigación para establecer cómo llegaron los explosivos a la vivienda.

El hallazgo sorprendió a los vecinos y generó preocupación por el riesgo que implicaba la presencia de municiones de guerra en una zona urbana.