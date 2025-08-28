Un procedimiento policial en Pocito terminó con un joven detenido tras un robo agravado. Según informaron desde la Comisaría 36°, todo ocurrió en la madrugada del 28 de agosto en el interior del Barrio Lagares, donde un vecino de 53 años denunció que desconocidos se colaron en su propiedad.

De acuerdo al relato, fue el hijo del damnificado quien primero advirtió movimientos extraños en el patio trasero y alertó a su padre. Cuando el hombre salió a verificar, encontró a dos sujetos intentando sustraer pertenencias. Uno de ellos logró escapar saltando el cierre perimetral, mientras que el otro quedó atrapado en el lugar y fue reducido hasta la llegada de los efectivos policiales.

El aprehendido fue identificado como Carbajal Dias Diego Nicolás, de 23 años y con domicilio en Lote Hogar N° 13, en el mismo departamento. Tras la intervención de la Policía se confirmó que los intrusos habían arrancado una bomba de agua centrífuga de 3/4 HP y ocasionado daños en un foco fluorescente. También se constató que utilizaron decks de la vivienda para escalar el cierre perimetral y poder ingresar al domicilio.

La causa quedó en manos del ayudante fiscal de Flagrancia, Dr. Jorge Salinas, quien dispuso el inicio del procedimiento especial correspondiente por el delito de robo agravado por escalamiento.