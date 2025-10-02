El pasado miércoles 1 de octubre, un sanjuanino fue a dejarle flores a un ser querido en un cementerio ubicado en Pocito. Sin embargo, lo que debía ser un momento especial para recordar esta persona, se convirtió en un infierno. El hombre fue atacado a palazos por una patota.

El afectado es un hombre de 62 años de edad, identificado como Juan Olguín según lo que informó Tiempo de San Juan. Este vecino de Capital se había trasladado hasta Lemos, al sur de la intersección con la calle 6, para ingresar al Cementerio La Paz del Sur.

Olguín dejó su moto en la entrada y comenzó a caminar para llegar a la tumba que estaba buscando. Cuando estaba acercándose al lugar fue sorprendido por cinco personas desconocidas que lo rodearon y le exigieron que entregara sus pertenencias.

El hombre se negó por lo que uno de ellos sacó un palo y comenzó a atacarlo. Segundos después se sumaron a la golpiza el resto de sujetos que estaban presentes. Luego de ver que ya lograron reducirlo, le quitaron todos sus objetos de valor para luego darse a la fuga.

La víctima luego de unos instantes pudo salir a pedir ayuda, aparentemente sin lesiones de gravedad. El caso fue denunciado en la subcomisaría del barrio Buenaventura Luna, siendo ahora investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad.