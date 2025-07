La tranquilidad de Fernando se desmoronó de un día para otro. En marzo pasado comenzó a recibir intimaciones de bancos, financieras y comercios por préstamos que jamás solicitó. La sorpresa fue aún mayor cuando descubrió que le habían robado la identidad y usado su nombre para tomar deudas por más de 60 millones de pesos. El epicentro de la estafa: San Juan.

Todo comenzó cuando alguien tramitó, de forma fraudulenta, un nuevo ejemplar de su DNI en el Registro Civil del departamento Pocito. La maniobra fue tan prolija como peligrosa: se utilizó documentación falsa, se realizaron validaciones biométricas en distintos bancos y, con ese documento, comenzaron a tomar préstamos de altísimo monto.

La gravedad del caso radica en que la responsable del área de DNI del Registro Civil de Pocito está detenida, al igual que otros tres implicados.

“Hasta que no recibí mi nuevo DNI, ejemplar C, no podía salir del país, votar ni anotar a un hijo recién nacido. Y si me moría, no se podía certificar que era yo”, relató Fernando en diálogo con Infobae, recordando el desesperante momento en que descubrió que su nombre y número de documento habían sido usados para saquearle la vida financiera.

Al principio, la deuda aparecía como de 17 millones de pesos, pero escaló rápidamente hasta los 60 millones. A pesar de las denuncias ante la justicia, Defensa del Consumidor y las entidades crediticias, hoy todavía arrastra $34 millones de deuda, aunque el Renaper reconoció mediante una carta documento que el ejemplar B de su DNI fue mal otorgado.

Fernando tuvo que probar que era quien decía ser. Para eso, viajó a la sede central del Renaper en Buenos Aires con su partida de nacimiento, la libreta de casamiento de sus padres y su hermana como testigo. “Tuve que reconstruir mi identidad desde cero. Fue indignante y absurdo”.

La historia de Fernando recuerda a la de otra víctima en Tandil, también estafada mediante un DNI falso tramitado en San Juan. Para él, la pesadilla aún no termina: “Hoy no me fía ni el kiosquero de la esquina”, dice con ironía. Y deja una advertencia: “Entren a la web de Migraciones y fíjense qué ejemplar de DNI tienen registrado. Eso me salvó de seguir siendo un fantasma”.