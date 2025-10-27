En la jornada de este lunes, un impactante incendio llamó la atención de los sanjuaninos. El mismo se produjo a pocos metros de la Casa de Gobierno y dejó llamativos videos del momento y el operativo para apaciguar las llamas.

De acuerdo con lo que detallaron, el hecho se registró en un terreno situado en Avenida Libertador General San Martín, entre el Lateral de Circunvalación y Avenida Paula Albarracín de Sarmiento.

Cabe mencionar que Bomberos de la Policía de San Juan, de Bomberos Voluntarios de Pocito, de Santa Lucía y de Albardón, trabajaron para extinguir el fuego.

Si bien las llamas ya finalizaron, la zona quedó con el humo como testigo de lo que sucedió.