La mañana de este sábado se vio alterada por un accidente de tránsito registrado en plena zona céntrica de la Capital. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Libertador y la calle Las Heras, uno de los puntos de mayor circulación vehicular de la ciudad.

Según testigos, un motociclista impactó contra un automóvil y terminó cayendo sobre el asfalto. La escena generó preocupación entre los transeúntes y conductores que circulaban por la zona, ya que el hombre permaneció tendido hasta la llegada de una ambulancia.

Por el momento, no se confirmó el estado de salud del conductor de la moto, aunque fuentes policiales indicaron que recibió asistencia médica en el lugar antes de ser trasladado para una evaluación más completa.

En tanto, el automovilista involucrado permaneció en la zona y colaboró con las autoridades. Efectivos policiales llegaron rápidamente para controlar la situación, ordenar el tránsito y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Debido a la magnitud del operativo, se registraron demoras en la circulación sobre la avenida Libertador, una de las arterias más transitadas de la provincia, especialmente en horario matutino.

Las causas que provocaron el siniestro aún no fueron determinadas y están bajo investigación. Los peritos de la División Tránsito de la Policía trabajan para establecer cómo se produjo el impacto y si alguno de los conductores incumplió normas de circulación.