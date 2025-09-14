En la mañana de este domingo 14 de septiembre se produjo un siniestro vial en Rivadavia, precisamente en la intersección de avenida Libertador y calle Las Palmas. El choque involucró a una camioneta y una moto.

Los protagonistas fueron Martiniano Alcoba Arena, de 19 años, quien conducía una Toyota Hilux, y Jeremías Galán Quiroga, de 20, al mando de una motocicleta Zanella.

De acuerdo con fuentes policiales, el accidente ocurrió cuando Alcoba circulaba por avenida Libertador de este a oeste y la motocicleta lo hacía por calle Las Palmas, de norte a sur. En la intersección ambos vehículos impactaron. Tras el choque, la moto se desvió hacia avenida Libertador en sentido contrario, provocando la caída del motociclista en una acequia de la vereda sur. El rodado quedó enganchado en un canasto de basura.

En cuanto a la camioneta, tras el impacto se cruzó de carril en dirección oeste-este y luego retomó la traza este-oeste, deteniéndose finalmente a unos 100 metros del lugar del siniestro.

Personal de emergencias médicas se hizo presente y trasladó a Galán, quien se encontraba inconsciente, al Hospital Rawson, donde ingresó con múltiples fracturas.