Un nuevo accidente vial generó preocupación en el centro de Caucete. Según informaron fuentes policiales, una camioneta 4×4 colisionó contra una motocicleta, provocando que el conductor y su acompañante cayeran violentamente sobre la calzada.

El siniestro ocurrió el pasado jueves alrededor de las 17:30, en una zona de alto tránsito vehicular. Testigos indicaron que la camioneta circulaba a gran velocidad y, por causas que aún se investigan, impactó contra la moto que se desplazaba en la misma dirección, sin que sus ocupantes pudieran evitar el choque.

Como consecuencia del impacto, ambos motociclistas fueron despedidos varios metros, sufriendo lesiones visibles. El conductor fue asistido de inmediato por personal médico y trasladado al Hospital César Aguilar para una evaluación más exhaustiva.