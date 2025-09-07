En las últimas horas salió a la luz un hecho de violencia que se registró en la provincia de San Juan, durante el pasado viernes 5 de septiembre. Este episodio tuvo lugar en el departamento, donde una joven de 29 años de edad ingresó a la vivienda de un jubilado para causar destrozos.

Según lo que trascendió esta muchacha identifcada como Micaela Beatriz Furque, tuvo una acalorada discusión con un vecino de 72 años llamado Juan Antonio Pérez. Luego de este entredicho entre ambos ella en pleno ataque de furia se presentó en la vivienda del jubilado, situada en calles Aguilera y Nueva España.

A pesar del cierre perimetral Furque ingresó a la propiedad y causó daños. Precisamente destrozó una ventana que da al comedor de una vivienda, partió una maceta de hormigón que estaba colocada en el frente del domicilio y luego comenzó a arrojar piedras contra la vivienda. Ante tamaño disturbio llegaron al lugar efectivos de la comisaría 20°.

Cuando los uniformados se hicieron presentes la joven seguía lanzando objetos contundentes contra la casa. Por este motivo intervinieron rápidamente para reducirla y detenerla formalmente. Ahora esta mujer quedó a disposición del Sistema de Flagrancia, a la espera de que se lleve a cabo una audiencia de formalización en su contra.