Un hombre de 35 años, identificado como Rodríguez Rogelio Gustavo, fue detenido por personal del Cuerpo Especial de Vigilancia luego de intentar robar mercadería de un local comercial ubicado en pleno microcentro de la Ciudad de San Juan.

De acuerdo con la denuncia, el sujeto sustrajo dos prendas deportivas de color rojo marca Adidas y una bolsa con ropa en su interior del local Sporting, ubicado en una de las zonas más transitadas del centro capitalino. Tras ser sorprendido por empleados del comercio, intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por la policía en la intersección de calles Tucumán y Avenida Ignacio de la Roza.

Los efectivos lograron recuperar los elementos robados y trasladar al sospechoso a la sede policial, donde quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que interviene en la causa.