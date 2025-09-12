Un operativo de Gendarmería Nacional terminó con la detención de tres pasajeros que transportaban drogas en un colectivo de larga distancia que viajaba desde Jujuy hacia Mendoza y atravesaba rutas cercanas a San Juan.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Chepes del Escuadrón 58 La Rioja sobre la Ruta Nacional Nº 141, a la altura del kilómetro 36, en el departamento Rosario Vera Peñaloza. Durante la inspección, el can detector de narcóticos Eva marcó la presencia de sustancias en el equipaje de tres personas.

Con testigos presentes, los gendarmes revisaron las pertenencias y hallaron drogas ocultas en las plantillas de las zapatillas de los pasajeros. Personal de Criminalística y Estudios Forenses confirmó mediante pruebas de campo Narcotest la existencia de 892 gramos de cannabis sativa, 32 gramos de cocaína y 15 gramos de pasta base.

Por disposición del Juzgado Federal de La Rioja, los tres pasajeros quedaron detenidos y se secuestraron tanto los estupefacientes como sus teléfonos celulares.