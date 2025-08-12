En un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 141, efectivos del Escuadrón 66 de Gendarmería Nacional detuvieron un camión con acoplado que trasladaba 30 toneladas de mineral cuarzo sin la documentación requerida para su transporte.

El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 202, en el paraje Forestal de Caucete. Según informaron las autoridades, el vehículo provenía del departamento Valle Fértil y tenía como destino final la provincia de Mendoza.

Al inspeccionar la carga, los gendarmes constataron que el conductor no contaba con la guía de tránsito de minerales y rocas establecida por la Ley Provincial 494-M, que regula el traslado de este tipo de materiales. La falta constituye una infracción a los incisos 21, 30 y 32 de la normativa, referidos específicamente al transporte de minerales.

Por disposición del Juzgado de Paz de Caucete y del Ministerio de Minería de San Juan, se dispuso el secuestro preventivo del camión y de la carga, que quedaron a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.

