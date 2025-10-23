Pasado el mediodía de este jueves, una transitada zona de Caucete se vio convulsionada por un operativo de la Policía y Gendarmería en el que lograron interceptar un cargamento de 17 kilos de marihuana y detuvieron a al menos tres personas.

De acuerdo a lo que publican medios cauceteros, todo ocurrió en la zona de calle Belgrano, frente a la plaza departamental, más precisamente en la oficina de correos que allí funciona.

De acuerdo a los primeros trascendidos, los efectivos llegaron al lugar siguiendo una pista sobre una investigación de tráfico de estupefacientes. Los policías detuvieron a tres personas que esperaban una encomienda proveniente de la localidad de Liniers, en Buenos Aires.

Según las primeras versiones de los hechos, una mujer se presentó para retirar el paquete, y al salir del correo fue interceptada por los gendarmes. Ella habría asegurado que la caja que recibió tenía insumos para fabricar bijouterie, pero al revisar el paquete los policías encontraron la marihuana.

En ese momento, las dos personas que iban con esta mujer se dieron cuenta de que habían sido descubiertos. Se trata de un hombre con domicilio en Rivadavia y otra mujer que sería de Santa Lucía, los dos se dieron a la fuga.

El conductor del vehículo en el que se movilizaban los ahora detenidos, intentó huir, de inmediato los policías iniciaron una persecución que, finalmente, fue breve porque este auto y terminó chocando contra un vehículo que estaba estacionado a menos de una cuadra.

Mientras se habla del secuestro de la marihuana, hay otras versiones que indican que además hubo un hecho de violencia y amenazas por parte de uno de los detenidos. Es que el periodista caucetero Ariel Rodríguez relató en sus redes que se habla de que uno de los sospechosos que terminó detenido habría estado armado y que llegó a amenazar a una mujer antes de que lo detuvieran.