Momentos de gran tensión vivió Yohana Berón, una mujer de 40 años que trabaja como conductora de la aplicación UBER motos, luego de ser golpeada y asaltada por dos delincuentes en el barrio Costa Canal 1, en Concepción.

Según la denuncia, la víctima recibió una solicitud de viaje hacia el interior del mencionado barrio. Al llegar al punto indicado, fue sorprendida por dos hombres que se abalanzaron sobre su motocicleta. Mientras uno la golpeaba en el casco en un intento por quitarle las llaves del vehículo, el otro le robó su teléfono celular, un ZTE modelo A75.

Tras el violento ataque, los ladrones huyeron a pie, trepando una pared y escapando por los techos de una vivienda. Aterrada, la mujer logró dirigirse al puesto policial de Avenida Benavidez y Tucumán, donde pidió ayuda.

Rápidamente acudió personal de la Motorizada N°1, que ingresó al barrio y detuvo a un sujeto con características coincidentes a las aportadas por la víctima. Sin embargo, durante el palpado de urgencia, no se encontró el celular sustraído entre sus pertenencias.

Por disposición de la fiscal Amalia Bustos, de la UFI Flagrancia, se inició el procedimiento especial de Flagrancia para investigar el hecho y determinar la participación del aprehendido.