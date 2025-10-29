Un robo a plena luz del día quedó registrado en un video que se viralizó en las últimas horas. Las imágenes muestran el momento exacto en que dos delincuentes ingresan al depósito de una empresa en Rawson y se llevan varias herramientas sin preocuparse por ser vistos.

El hecho ocurrió el domingo electoral, alrededor de las 18, en un predio ubicado sobre calle Recuerdos de Provincia, a pocos metros del Jockey Club y frente a una estación de servicio YPF.

En la grabación, captada por un vecino con su celular, se observa cómo los dos hombres abren la reja, entran con total tranquilidad y sustraen una escalera junto con maquinarias de limpieza. Todo sucede en cuestión de minutos, mientras el tránsito y la actividad en la zona seguían con normalidad.

De acuerdo con los testimonios recogidos, los ladrones serían vecinos del lugar, aunque hasta el momento no hay detenidos ni se logró recuperar lo robado.

Este es el video en cuestión: