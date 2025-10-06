En la tarde de este domingo, un grupo de niños encontró una granada en el departamento Jáchal, lo que generó la inmediata intervención policial. El subcomisario Víctor Cabrera, de la División de Explosivos, confirmó a Canal 13 San Juan que el artefacto “es una granada de guerra FMK 2, utilizada por fuerzas militares argentinas y con un alto nivel de peligrosidad”.

“Personal de la Comisaría 21° identificó el elemento y, al observar sus características, se dio cuenta de que se trataba de una granada de guerra. En ese momento se dio intervención a nuestra división”, explicó Cabrera.

El funcionario indicó que el dispositivo “está entero, posee explosivos y tiene una particularidad que lo hace muy inestable, por lo tanto es extremadamente peligroso”. Añadió que el equipo de especialistas “tomó las medidas correspondientes para neutralizarla y evitar cualquier riesgo mientras se aguarda la directiva del Juzgado para poder peritarla”.

Según relató el subcomisario, los niños que hallaron la granada “la vieron, la levantaron y luego la dejaron en el lugar hasta que llegó el personal policial”. Afortunadamente, el hallazgo no provocó heridos ni daños.

Cabrera advirtió además que la tenencia de este tipo de elementos en domicilios “está prohibida, porque sus componentes son extremadamente ofensivos y pueden causar un daño importante”.

Las autoridades trabajan ahora para determinar el origen del artefacto y en qué condiciones fue conservado. “No sabemos dónde lo habían guardado, pero por su estado y tipo de fabricación, representa un riesgo considerable”, señaló el subcomisario.