Un grave accidente doméstico ocurrió este jueves en Villa San Miguel, Albardón, cuando un trabajador metalúrgico resultó herido tras manipular una amoladora. El hombre, cuya identidad no fue revelada, sufrió profundos cortes en tres dedos de la mano izquierda luego de que la herramienta se le resbalara mientras realizaba tareas en su vivienda.

De inmediato, fue auxiliado por familiares que lo trasladaron al hospital departamental José Giordano, donde los médicos lograron estabilizarlo tras las abundantes pérdidas de sangre. Luego le practicaron curaciones de urgencia y, aunque sus heridas fueron de consideración, se encuentra fuera de peligro.

Fuentes policiales confirmaron que el trabajador llevaba puestos guantes de seguridad al momento del accidente, aunque esto no fue suficiente para evitar las lesiones. Por estas horas, se investigan las circunstancias exactas en que se produjo el hecho.