Grave accidente en el camino a Chile: turistas europeos fueron trasladados en helicóptero al hospital

Un violento accidente de tránsito se registró este jueves cerca del mediodía sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del túnel de Las Cortaderas, en Luján de Cuyo, Mendoza. Tres turistas europeos resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, tras chocar de frente con un camión y colisionar luego con un segundo vehículo de carga.

El hecho ocurrió alrededor de las 11.40, cuando un Fiat Cronos, conducido por un ciudadano suizo de 53 años, circulaba en dirección oeste. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control dentro del túnel e impactó contra un camión Scania que se desplazaba en sentido contrario. Luego, el auto colisionó con un Ford Cargo que circulaba detrás del primero.

En el vehículo viajaban además un joven suizo de 24 años y una mujer francesa de 20, quienes fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los médicos diagnosticaron politraumatismos graves en el conductor y el acompañante masculino, mientras que la joven sufrió lesiones leves.

Debido a la gravedad de las heridas, los tres turistas fueron trasladados en primera instancia al hospital de Uspallata y posteriormente derivados en helicóptero Halcón 03 al Hospital Central de Mendoza, donde permanecen internados.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios y Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes. Los test de alcoholemia realizados a los tres conductores involucrados arrojaron resultado negativo (0,0 g/l).

La Oficina Fiscal de Jurisdicción quedó a cargo de la investigación para establecer las causas del siniestro. Durante varias horas la Ruta 7 permaneció cortada y recién fue habilitada de manera parcial, con un bypass controlado por personal de Gendarmería.