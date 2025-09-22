La madrugada de este domingo se produjo un grave episodio de violencia en el interior de Villa Paula, en Chimbas, que terminó con dos jóvenes heridos, uno por arma blanca y otro por un disparo. A pesar de la gravedad de lo ocurrido, ninguno de los involucrados quiso radicar la denuncia en sede policial ni judicial.

De acuerdo con fuentes policiales, todo comenzó por motivos que aún no fueron esclarecidos. En medio de la gresca, un joven identificado como I.J.G., de 19 años, efectuó un disparo que impactó en el pie de otro participante, M.B.G..

Tras el ataque, este último respondió con un cuchillo y le provocó varias heridas en la espalda a su agresor. Producto de la gravedad de las lesiones, I.J.G. debió ser trasladado al Hospital Rawson, donde fue intervenido quirúrgicamente durante la jornada del domingo.

Las fuentes confirmaron que el joven apuñalado se encuentra fuera de peligro, aunque tras salir de cirugía se negó a formalizar la denuncia. La investigación quedó en manos de la Comisaría 27ª.