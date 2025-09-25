Tras recuperar la libertad en la mañana del jueves 25 de septiembre, los acusados no tardaron en reincidir en un hecho delictivo. Poco después de salir de la Comisaría 24ª de Rawson, se desplazaron hasta una casa donde un repartidor descargaba mercadería y aprovecharon para robar una caja con pollos de su camioneta.

Los sujetos fueron identificados como Jonathan Alberto Maldonado, de 40 años, y Brian Roberto Maldonado, de 21 años, quienes habían sido alojados en los calabozos por infracción al Código de Faltas. Apenas salieron, volvieron a encontrarse con la justicia.

El robo ocurrió cuando el propietario —de apellido González— estaba descargando varias cajas frente a su domicilio, con las puertas del vehículo abiertas. En segundos, los Maldonado sustrajeron una caja y huyeron corriendo hacia el Este por calle Tacuarí.

Una vecina alertó al repartidor y este comenzó una persecución. En el cruce de República del Líbano y Santa Rosa, los ladrones devolvieron la caja. Justo en ese momento, dos motociclistas de la Base Motorizada Nº 2 pasaban por la zona, fueron interceptados por González y colaboraron con la detención.

Agentes de la comisaría 24ª (la misma dependencia que minutos antes liberó a los implicados) participaron del procedimiento final. Los dos fueron puestos a disposición de la UFI de Flagrancia, donde los imputaron por el delito de hurto.