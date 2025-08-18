Tras horas de búsqueda, en donde la Policía activó el programa San Juan Te Busca, hallaron a Omar, el hombre de Sarmiento que salió a buscar leña y se perdió. Fuentes policiales informaron que lo encontraron en buen estado.

Se trata de Omar Antonio Laimes, de 43 años, un vecino de Sarmiento, el cual había salido de su vivienda para ir a buscar leña, pero no volvió.

El episodio ocurrió en Colonia Fiscal Sur, cuando Omar salió de su hogar situado en calle Mendoza Vieja. El hombre partió junto a su perro y una carretilla, con el objetivo de buscar algunos troncos para poder calefaccionar a su familia.

Sin embargo, las horas fueron pasando y sus seres queridos se preocuparon al ver que no retornaba. Por este motivo decidieron dar aviso a las autoridades para pedir ayuda para encontrarlo.

Unas 3 horas y media después él se comunicó con su mujer por teléfono. En esa comunicación le dijo que se había perdido y que no podía volver. Justo en ese momento se perdió la señal y no pudieron seguir hablando. Ese es el último dato que se tiene por el momento. Ante cualquier información que aporte a su búsqueda, los sanjuaninos pueden llamar al 911.

Finalmente, Omar apareció en buen estado, detalló la fuente policial.