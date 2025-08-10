Una situación horrorosa tuvo lugar en la provincia de San Juan durante la mañana de este domingo 10 de agosto. En el departamento Rawson, un joven murió luego de recibir puñaladas dentro del barrio La Estación, generando terror en la comunidad.

Esta violenta situación se registró en el Sector Uno de este complejo habitacional situado en el municipio rawsino. Según lo que informó Tiempo de San Juan, a primera hora de la mañana en el citado lugar se concretó el hallazgo de un cuerpo sin vida.

El cadáver presentaba heridas cortantes y fácilmente visibles de las que brotaban sangre, indicando que esta persona murió a raíz de varias puñaladas. Ante esta situación, se presentaron en el lugar agentes de la División Criminalística y luego el fiscal Francisco Nicolía de la UFI Delitos Especiales N° 2.

Por el momento, no ha trascendido ni la edad ni la identidad de la víctima. Tampoco se ha dado a conocer cuál sería el móvil de este hecho tan brutal.