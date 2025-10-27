Lo que comenzó como una investigación por amenazas agravadas terminó con un hallazgo inesperado en el departamento Chimbas. Durante la mañana de este lunes, personal policial de la UFI Genérica, bajo las órdenes del fiscal Francisco Pizarro, llevó adelante una serie de allanamientos en distintos domicilios de la zona.

Los procedimientos se desarrollaron en viviendas ubicadas sobre calle Gobernador Izasa, en los barrios Pateta, Los Toneles y Arenales, donde los efectivos realizaron tareas de registro en busca de elementos vinculados a la causa original.

Sin embargo, en uno de los operativos los uniformados se toparon con un escenario distinto: encontraron 1,305 kilos de marihuana, un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”, un cartucho calibre 12 UAB y varios cartuchos calibre 9 milímetros.

Ante el descubrimiento de la sustancia, intervino personal del Departamento Drogas Ilegales, que procedió al secuestro del material estupefaciente y dio intervención a la Justicia Federal.

Por este motivo, una mujer identificada como Anabela Beatriz Castillo fue aprehendida, aunque no por la causa inicial de amenazas, sino por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. En paralelo, personal de Criminalística trabajó en el levantamiento del material balístico y demás elementos de interés, que quedaron a disposición de la justicia mientras avanza la investigación.