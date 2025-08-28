Hallaron en la basura un elemento que vale casi $3 millones: ¿qué era?

En las últimas horas sucedió algo inesperado en San Juan. Se trata de un sorpresivo hallazgo en el departamento 25 de Mayo donde, entre la basura, encontraron un proyector valuado en millones de pesos que había sido robado hace meses.

Se trata de un DLP Projection Display de la marca Optoma, el cual tiene un valor en el mercado que ronda los $2.500.000. El mismo fue hallado entre los residuos, en la intersección de calle 4 y Enfermera Medina.

Hasta allí llegó personal de la Sección Brigada de Investigaciones Este, quienes secuestraron este objeto. Rastreando a los legítimos dueños de este artefacto, pudieron confirmar que el mismo había sido sustraído de un bar en la localidad de Santa Rosa.

El afectado era un hombre de apellido Fernández, propietario del local gastronómico, quien informó que se lo habían robado en mayo de este año. Por el momento no hay ninguna persona detenida por este hecho.