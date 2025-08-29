En las últimas horas se conoció que un joven sanjuanino de 24 años, que residía junto a sus padres en Chepes, La Rioja, fue hallado en buen estado de salud en el departamento Pocito, San Juan. Su familia lo buscaba desde el martes 26 de agosto, cuando había desaparecido del centro de rehabilitación de adicciones al que asistía.

De acuerdo con lo que dio a conocer Diario de Cuyo, sus familiares indicaron que el joven de apellido Fernández viajó hasta San Juan junto a un amigo y les comunicó que permanecerá unos días en Pocito, con la promesa de regresar a La Rioja.

La madre del joven relató que el martes fue la última vez que lo vieron. La búsqueda generó preocupación y la familia decidió viralizar la información en redes sociales para dar con su paradero. En ese contexto, una mujer comentó que en la madrugada del miércoles trasladó desde Chepes hasta San Juan a dos jóvenes que hacían dedo en la ruta. "Está en Pocito y no dijo que va a volver“, aseguró un familiar.

La Policía de la Unidad Rural VI Región Llanos Sur, a través de la Comisaría de El Portezuelo y la Brigada de Investigaciones, había iniciado un operativo para dar con el joven y emitido alertas a las distintas dependencias policiales de la zona. Finalmente, la noticia de su hallazgo trajo tranquilidad a la familia.