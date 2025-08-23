Un operativo policial permitió recuperar una camioneta Ford EcoSport negra, dominio EHF 969, que había sido sustraída el pasado 21 de agosto en jurisdicción de la Comisaría 2°.

El hallazgo se produjo en inmediaciones de la Ruta 153, a la altura del puente Korich, donde los efectivos encontraron el rodado en un desarmadero. Según fuentes policiales, la camioneta estaba parcialmente desarmada y llevaba colocada una patente correspondiente a un Peugeot 504.

En el lugar fue entrevistado un hombre mayor de edad, de apellido Scalise, quien tenía en su poder el vehículo pero no contaba con la documentación que acreditara su procedencia.

La Sección de Sustracción de Automotores y Autopartes realizó el secuestro del rodado, y todo lo actuado quedó a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que continuará con la investigación para determinar responsabilidades.