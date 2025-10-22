Efectivos de la Comisaría 23° de Rivadavia lograron recuperar rápidamente diversos objetos que habían sido sustraídos de una panadería ubicada en la esquina de las calles Almirante Brown y Anzorena, informó la Policía.

Según la denuncia, el hecho delictivo se produjo luego de que los delincuentes violentaran una ventana reja para acceder al interior del local comercial.

Tras tomar conocimiento del robo, el personal policial de la Comisaría 23° inició un rastrillaje intensivo en la zona aledaña al establecimiento. El operativo dio resultados positivos al poco tiempo: los efectos robados fueron ubicados en una vivienda en construcción cercana a la panadería.

Los objetos sustraídos fueron recuperados en su totalidad y ya han sido devueltos a su legítimo propietario, detalló la Policía.

A pesar de haber recuperado los bienes, la policía continúa con las investigaciones para lograr identificar y detener a los responsables de este ilícito.