Hallaron más de 50 aves y hasta un arma en una casa en Pocito

Un operativo policial en Pocito, ordenado por la UFI de Delitos Contra la Propiedad, terminó con el secuestro de diversos elementos robados, un arma de fuego y más de medio centenar de aves en cautiverio.

La medida se originó a partir de una investigación por el robo de pertenencias en una finca ubicada sobre la Ruta Nacional 40. Con las órdenes judiciales correspondientes, los uniformados allanaron varias viviendas del departamento.

El resultado fue positivo: encontraron una moto guadaña, rollos de alambre y cables para instalaciones eléctricas subterráneas, algunos de ellos denunciados en otros hechos delictivos.

En uno de los domicilios también se incautó un rifle calibre .22 con cartuchos, lo que derivó en la intervención del fuero de Flagrancia. Además, los policías hallaron unas 50 aves destinadas a la venta ilegal, junto con aproximadamente 65 jaulas, jaulines y tramperos, motivo por el cual intervino el Juzgado de Faltas de Segunda Nominación.

Personal de Flora y Fauna participó del procedimiento, trasladando y resguardando a las aves para su posterior liberación. El operativo culminó con la detención de dos hombres mayores de edad, que quedaron a disposición de la Justicia.