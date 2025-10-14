Después de más de 24 horas de búsqueda, la Policía del Chaco confirmó el peor desenlace: Gabriela Arací Barrios, una joven de 20 años que había desaparecido en Avia Terai, fue hallada asesinada este lunes por la mañana.

La joven había sido vista por última vez en la madrugada del domingo, cuando salió de su casa en el barrio 108 Viviendas. Desde entonces, su familia perdió todo contacto. “Mi hija no me responde los mensajes, por favor ayúdenme a encontrarla”, había pedido su madre al realizar la denuncia. Inmediatamente, la Policía activó el protocolo de búsqueda y comenzó con los rastrillajes en distintos puntos de la localidad.

Durante la tarde del domingo, los agentes hallaron la motocicleta de Gabriela completamente calcinada dentro de una vivienda abandonada. Ese hallazgo fue clave: a partir de allí, el Equipo Fiscal N°3 de Sáenz Peña ordenó allanamientos y la detención de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que habrían estado con la joven antes de su desaparición.

Entre los aprehendidos se encuentra Jesús “Huesa” Salvatierra, de 33 años, quien mantenía una relación sentimental con Barrios y fue señalado como el principal sospechoso. Según fuentes judiciales, el hombre presentaba heridas compatibles con un intento de defensa por parte de la víctima.

El hallazgo del cuerpo

Durante la mañana del lunes, el operativo de búsqueda se concentró en la vivienda de Salvatierra. Con la asistencia de drones y perros rastreadores de la División Búsqueda de Personas, los efectivos detectaron una zona sospechosa dentro del terreno. El can marcó con insistencia un punto y, al remover una tapa de cemento, los bomberos descubrieron un pozo cloacal que contenía una bolsa de arpillera amarilla. Dentro de ella se encontraba el cuerpo parcialmente desnudo de una mujer, que luego fue identificado como el de Gabriela Barrios.

El cadáver fue trasladado a la morgue judicial de Sáenz Peña para realizar la autopsia y determinar las causas exactas de muerte.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, prendas de vestir con manchas de sangre, un mantel, una motocicleta RX 150 cc y un equipo de radio portátil, que serán sometidos a peritajes. Además, los fiscales analizan audios que registrarían una discusión entre Barrios y Salvatierra pocas horas antes del crimen.

El fiscal Marcelo Soto, a cargo de la investigación, dispuso la imputación inmediata del sospechoso y la continuidad de las pericias en el domicilio, mientras se evalúa el grado de participación o encubrimiento del resto de los detenidos.