Recientemente se conoció una situación impactante que ocurrió en la provincia de San Juan. Todo ocurrió en el departamento 9 de Julio, cuando se produjo el hallazgo del cadáver de un casero dentro de una finca.

Este episodio se dio en una propiedad que está situada en calles Oratorio y Costa Canal. En ese lugar residía Roberto Carlos Peña, un hombre de unos 50 años de edad, el cual cumplía la función de casero en el lugar.

Las dudas comenzaron cuando el propietario del terreno comenzó a llamarlo, sin recibir respuesta. Ante esta situación el hombre se trasladó hasta este sitio, comprobando que Peña había perdido la vida.

El hombre estaba boca abajo según lo que informaron las autoridades. Si bien en principio no presentaba signos de violencia, todavía no se ha realizado la autopsia que determine si se trató o no de una muerte natural. El caso está en manos de la UFI Delitos Especiales.