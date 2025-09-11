En las últimas horas, se produjo un lamentable hallazgo en la provincia de San Juan. Se trata del cuerpo sin vida de un hombre, encontrado en un terreno ubicado en el departamento Ullum.

Según la información que brindaron fuentes vinculadas al caso a este medio, este hallazgo se produjo recientemente en la zona de El Badén. En ese lugar encontraron el cadáver de un sanjuanino que habría atentado contra su vida.

Las autoridades fueron notificadas sobre esta situación alrededor de las 11:00 de este jueves 11 de septiembre. Luego de esto se ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la Morgue Judicial.

Allí los restos serán sometidos a una autopsia, para poder tener más precisiones acerca del fallecimiento de esta persona que aún no ha sido identificada.