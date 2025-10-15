La Policía de Neuquén investiga el hallazgo de un cadáver envuelto en plástico, encontrado este martes por la tarde en un canal del barrio Valentina Norte Rural, para determinar si se trata de Azul Semeñenko, la mujer desaparecida desde el 25 de septiembre.

Según informó el diario LMNeuquén, el cuerpo fue hallado a la vera de un desagüe ubicado sobre la calle Trenque Lauquen, cerca del cruce con Pergamino, en un avanzado estado de descomposición. Por esta razón, las tareas de extracción resultaron complicadas.

Las primeras observaciones confirmaron que el cadáver estaba cubierto con plásticos, lo que llevó a los investigadores a sospechar que la muerte ocurrió en circunstancias violentas, por lo que no se descarta un homicidio.

En el lugar trabajaron agentes de Policía Criminalística, personal de la División de Investigaciones y la fiscal Lucresia Sola, quien encabeza la causa. El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que el cuerpo será trasladado una vez finalizadas las pericias de la Policía, para que el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial realice la autopsia correspondiente.

El hallazgo se produce en medio del operativo de búsqueda de Azul Semeñenko, una empleada estatal de Neuquén que fue vista por última vez el miércoles 24 de septiembre, entre las 15 y las 15.30, al finalizar su jornada laboral.

De acuerdo con la denuncia, la mujer vestía una remera blanca, un pantalón chupín blanco y se movilizaba en una bicicleta rodado 29 color flúor. El jueves 25 —día de su cumpleaños— asistió a un turno médico, pero luego no se volvió a saber de ella.

El viernes siguiente, Semeñenko no se presentó a trabajar ni respondió los llamados de sus compañeras, quienes calificaron su ausencia como “muy extraña”. “Ella no falta nunca y es muy responsable”, comentó Juliana Calvo, compañera de la mujer, en diálogo con TN.

Tras la denuncia radicada en la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo, la Policía fue hasta la vivienda de Semeñenko, donde se encontró un escenario alarmante: la puerta estaba cerrada con llave, las hornallas encendidas —aparentemente desde hacía varios días—, desorden en el interior y sus gatos habían quedado solos.

Los animales quedaron al cuidado de una vecina, mientras que la investigación continúa para determinar si el cuerpo hallado corresponde efectivamente a Azul Semeñenko y bajo qué circunstancias se produjo su muerte.