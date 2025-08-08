Este viernes 8 de agosto comenzó con una situación sumamente impactante en la provincia de San Juan. Esto se debe a que en una pileta cloacal situada en el departamento Valle Fértil, encontraron un feto con sus extremidades faltantes.

El horrendo hallazgo se dio en horas de la mañana, cuando trabajadores estaban realizando tareas de limpieza dentro de un complejo cloacal en Baldes de las Chilcas. En ese momento, estas personas se toparon con un feto humano que tenía unos 5 meses aproximadamente.

Ante esta situación, quienes concretaron el hallazgo llamaron al 911 para dar aviso a las autoridades. Esto permitió que efectivos de la comisaría 12° de Valle Fértil llegara al lugar para tomar las medidas correspondientes en el caso.

“Justamente en un lugar donde está el filtro, donde pasa la cloaca y queda el resto en el lugar, un empleado haciendo la limpieza observa un feto. Tiene aproximadamente cinco meses. Estamos investigando si podemos dar con la madre que tomó esta decisión en los hospitales de la provincia y de la Rioja”, dijo el subcomisario David Recio en contacto con Radio Sarmiento.

Según el informe oficial, el feto habría muerto entre 24 y 36 horas antes de que fuera hallado. En ese mismo sentido, en dicha planta cloacal recibieron tres camiones atmosféricos con residuos domiciliarios en estas últimas horas. Por último, se informó que durante uno de los rastrillajes de las autoridades, terminaron encontrando las extremidades.