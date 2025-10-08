Un terrible hecho de maltrato animal conmocionó a vecinos de Albardón. El pasado lunes, un grupo de personas que realizaba actividades de trekking en las cercanías del Autódromo El Villicum encontró a un perro sin vida, colgado de un árbol y con claros signos de haber sido ahorcado.

El animal estaba atado del cuello a un algarrobo, a pocos metros del circuito automovilístico, y presentaba evidencias de violencia. De inmediato, los testigos dieron aviso a las autoridades y realizaron la denuncia correspondiente.

El caso quedó bajo investigación policial y judicial para determinar las circunstancias del hecho y dar con los responsables.

Desde organizaciones protectoras de animales expresaron su repudio y pedido de justicia, reclamando medidas más firmes para prevenir y sancionar este tipo de crueldad.