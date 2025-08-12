Hallaron una cocina y otros elementos en un baldío en plena madrugada
La Policía indicó que se trata de objetos de dudosa procedencia. El descampado está ubicado en Villa Dolores.
En la madrugada de este martes la Policía halló elementos que calificó de dudosa procedencia. Un llamado a la sede de la Comisaría 37º realizado por una vecina, fue el que alertó a los efectivos que rápidamente se hicieron presente en la zona.
En la localidad de Pie de Palo, una vecina de Villa Dolores llamó a dicha comisaría alrededor de las 01:00 horas. Cuando los efectivos se hicieron presente en la casa de la denunciante, ubicada en calle Sargento Cabral, esta contó que vio a dos hombres en el fondo de su casa, que al cabo de unos minutos huyeron hacia un descampado ubicado en el barrio Pie de Palo.
Los efectivos fueron al baldío y se encontraron con una garrafa marca YPF de 15 gramos, una cocina anafe de dos hornallas, una cubierta marca Alpine Trail de bicicleta y un cuadro de bicicleta marca Venzo con asiento marca Kales.
La Policía continúa con actuaciones para establecer la procedencia de los objetos hallados y dar con sus propietarios.