Hallaron una cocina y otros elementos en un baldío en plena madrugada

En la madrugada de este martes la Policía halló elementos que calificó de dudosa procedencia. Un llamado a la sede de la Comisaría 37º realizado por una vecina, fue el que alertó a los efectivos que rápidamente se hicieron presente en la zona.

En la localidad de Pie de Palo, una vecina de Villa Dolores llamó a dicha comisaría alrededor de las 01:00 horas. Cuando los efectivos se hicieron presente en la casa de la denunciante, ubicada en calle Sargento Cabral, esta contó que vio a dos hombres en el fondo de su casa, que al cabo de unos minutos huyeron hacia un descampado ubicado en el barrio Pie de Palo.

Los efectivos fueron al baldío y se encontraron con una garrafa marca YPF de 15 gramos, una cocina anafe de dos hornallas, una cubierta marca Alpine Trail de bicicleta y un cuadro de bicicleta marca Venzo con asiento marca Kales.

La Policía continúa con actuaciones para establecer la procedencia de los objetos hallados y dar con sus propietarios.