Un equipo de computación denunciado como robado fue hallado durante un operativo de la Brigada de Investigaciones Este en Caucete. El descubrimiento se produjo en inmediaciones de calle Rastreador Calívar y Enfermera Medina, donde los efectivos encontraron el material oculto entre basura y sábanas de color celeste.

El hallazgo incluyó una computadora de escritorio con gabinete marca SFX negro, un monitor de 22 pulgadas marca ALHUA del mismo color, además de teclado y mouse. Tras verificar la numeración y características del equipo, se confirmó que pertenecía al Centro de Acompañamiento de los Consumos Problemáticos, ubicado en el barrio Pie de Palo, del mismo departamento.

El robo había ocurrido a principios de mes, en horas de la madrugada, cuando desconocidos violentaron una ventana del edificio y sustrajeron el material informático.

La investigación está a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que ahora busca identificar y detener al autor del ilícito. Mientras tanto, el equipo recuperado quedó en resguardo de las autoridades judiciales.