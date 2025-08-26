Hallaron una computadora que había sido robada de un Centro de Consumos Problemáticos
La Brigada de Investigaciones Este recuperó una computadora completa que había sido sustraída a principios de mes en el barrio Pie de Palo.
Un equipo de computación denunciado como robado fue hallado durante un operativo de la Brigada de Investigaciones Este en Caucete. El descubrimiento se produjo en inmediaciones de calle Rastreador Calívar y Enfermera Medina, donde los efectivos encontraron el material oculto entre basura y sábanas de color celeste.
El hallazgo incluyó una computadora de escritorio con gabinete marca SFX negro, un monitor de 22 pulgadas marca ALHUA del mismo color, además de teclado y mouse. Tras verificar la numeración y características del equipo, se confirmó que pertenecía al Centro de Acompañamiento de los Consumos Problemáticos, ubicado en el barrio Pie de Palo, del mismo departamento.
El robo había ocurrido a principios de mes, en horas de la madrugada, cuando desconocidos violentaron una ventana del edificio y sustrajeron el material informático.
La investigación está a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que ahora busca identificar y detener al autor del ilícito. Mientras tanto, el equipo recuperado quedó en resguardo de las autoridades judiciales.