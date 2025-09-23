Después de doce meses de pesquisas, la Justicia Federal dio un golpe importante contra una presunta red narco que operaba dentro del Servicio Penitenciario Provincial. La investigación, basada en escuchas, seguimientos y allanamientos, reveló un circuito de droga y dinero que, según los registros bancarios y de billeteras virtuales, habría movido alrededor de 590 millones de pesos en un solo año.

El juez Leopoldo Rago Gallo, a instancias del fiscal Fernando Alcaraz, resolvió procesar a 11 personas por tráfico de estupefacientes con doble agravante: conformar una asociación ilícita y comercializar dentro de la cárcel. Diez de los imputados cumplirán prisión preventiva durante 90 días, mientras que una mujer fue excarcelada por su delicado embarazo.

Las intervenciones telefónicas permitieron identificar a Danisa Yasmín Aveiro como pieza clave en el ingreso de droga al penal de Chimbas. De acuerdo a la causa, ella abastecía a su pareja, Cristian Jesús Latorre, quien fue descubierto con 47 gramos de cocaína en su celda.

Otro interno señalado es Sebastián Humberto Tobal, considerado “jefe de pabellón” y condenado a 20 años por homicidio, a quien le incautaron una gran cantidad de pastillas. También aparece vinculado Leonardo Jesús Arias, ya sentenciado por narcotráfico.

El esquema se extendía a familiares y allegados que oficiaban de mensajeros o distribuidores:

María Fernanda Ormeño , pareja de Tobal, en cuya casa hallaron marihuana, una pistola y celulares.

, pareja de Tobal, en cuya casa hallaron marihuana, una pistola y celulares. Carlos Alberto Ormeño, preso por robo, acusado de vender la droga que le hacía llegar su pareja, Rocío Rojas , a la que le secuestraron cocaína, una balanza y una campera similar a las oficiales del SPP.

preso por robo, acusado de vender la droga que le hacía llegar su pareja, , a la que le secuestraron cocaína, una balanza y una campera similar a las oficiales del SPP. Gustavo Martín Chávez Ganga , también con antecedentes por narcotráfico, sospechado de comercializar adentro del penal.

, también con antecedentes por narcotráfico, sospechado de comercializar adentro del penal. Franco Mario Escoda y su madre, Sonia Graciela Ontiveros, apuntados como parte de la logística.

y su madre, Sonia Graciela Ontiveros, apuntados como parte de la logística. Ricardo David Morales, detenido con cocaína y marihuana.

De todos ellos, la única que recuperó la libertad fue Rojas, gracias a un planteo de su defensa por razones de salud.

La pesquisa sigue abierta y todavía hay prófugos: Leonardo Saavedra, señalado como proveedor, dos mujeres de apellidos Silva y Luna, y un hombre llamado Garrido. Los investigadores tampoco descartan que haya habido complicidad interna, ya que entre lo secuestrado apareció una campera idéntica a las que usa el personal penitenciario.