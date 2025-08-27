Horror: cómo encontraron los restos del hombre que fue comido por sus perros

Un hombre que vivía solo murió. Sus perros, en medio del desamparo y la soledad, devoraron sus restos. Este miércoles llegó la Policía y encontró los restos de este hombre a quien todos apodaba “El Cafetero”, ya que, hasta hace unos años, se dedicaba a vender café en las calles de San Juan.

El fallecido se llamaba Lucio Rafael “El Cafetero” Alameda y los que lo conocieron calcularon que tendría cerca de los 70 años. Antes de este mediodía, los policías llegaron a su casa en calle Granaderos al 400, en Villa Aeroparque, en Pocito.

De acuerdo al relato del fiscal Francisco Micheltorena, en un primer momento los efectivos no podían acercarse a la casa porque los perros de Alameda la protegían con ferocidad y no dejaban que nadie se acercara.

Los policías pidieron ayuda a sus colegas para poder dominar a los animales sin dañarlos. Cuando pudieron acercarse a la vivienda vieron por la medianera y se encontraron con algo totalmente inesperado: vieron el cráneo de un ser humano en la zona del patio.

Alertados por lo que vieron, los policías le dieron aviso a la UFI Delitos Especiales y se desató un gran operativo para recuperar el cadáver y lograr contener a los perros.

Cuando los investigadores entraron a la casa encontraron que había cuatro perros adultos, dos crías y otro perro muerto que también había sido devorado por los canes. Se desconoce aún la cantidad exacta de animales que tenía Alameda.

A esto se suma que en buena parte de la vivienda tenía basura y elementos en desuso que estaban acumulados, había restos de electrodomésticos y maderas y una gran cantidad de basura.

En medio de este panorama, los investigadores se encontraron con fragmentos de un cadáver que estaban diseminados en diferentes sectores de la vivienda. Se cree que estos restos, que en su mayoría son solo huesos, corresponden a Alameda. Igualmente, los investigadores aclararon que harán un ADN para determinar de manera fehaciente que el fallecido es “El Cafetero”.

En cuanto a los perros, todos los animales fueron rescatados y llevados con un proteccionista. En un primer diagnóstico del estado de los animales, se pudo determinar que están “mal del estómago”, tienen vómitos y cólicos recurrentes, por lo que ya comenzaron a tratarlos para ayudar a que se recuperen.

Ante la pregunta de si es posible que Alameda haya sido asesinado, los investigadores dijeron que, al menos en primera instancia, todo parece indicar que este hombre se podría haber descompensado o muerto y los perros lo devoraron al verse solos y sin alimento.