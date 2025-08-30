Horror en Albardón: hallaron un cementerio de animales, algunos aún estaban con vida

Un grave caso de maltrato animal fue descubierto en Albardón, donde autoridades policiales y proteccionistas encontraron un verdadero cementerio de animales, con restos de vacunos y caballos. Además rescataron a varios ejemplares vivos en condiciones críticas de salud.

El hallazgo se produjo alrededor de las 6 de la mañana de este sábado, tras una denuncia que motivó el allanamiento de un domicilio en una finca rural del departamento. La operación contó con la participación de la Policía Rural de Albardón y San Martín, y fue supervisada por proteccionistas, entre ellos Luciano Castro, quien detalló la situación a Canal 13.

“Cuando empezamos a ingresar en la finca nos encontrábamos con patas de caballos enterradas, una fosa bastante grande con cráneo de un caballo, y restos distribuidos de otros animales, explicó Castro. Según agregó, la cantidad de cadáveres no pudo ser contabilizada con exactitud, pero estimó que había al menos 15 esqueletos de cada especie, incluyendo vacas y caballos.

Además de los restos, se encontraron animales vivos en condiciones críticas. Entre ellos, cuatro caballos y cinco cachorros de galgo de tres o cuatro meses, algunos desnutridos y enfermos. Lamentablemente, la madre de uno de los potrillos debió ser eutanasiada por un veterinario debido a su grave estado de desnutrición. “La yegua estaba superdesnutrida, muy mal, sin solución posible”, señaló Castro.

Los cachorros rescatados fueron trasladados a la atención del área, donde reciben atención veterinaria, mientras que los caballos quedaron bajo custodia para su recuperación. Además, se secuestraron otros animales de granja, como cerdos, gallinas y algunos gatos, y se realizaron actas de infracción por cantidad de animales en malas condiciones, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y el Dr. Gustavo Aragón.

Sobre el posible motivo del hecho, Castro señaló que aún se investiga: “Las primeras hipótesis indican que podrían haber usado los animales para faenamiento, pero todavía no está 100% confirmado”.

El responsable del lugar fue detenido y deberá enfrentar la causa judicial correspondiente. “Nos vamos a presentar con nuestro abogado y continuar con la causa, agregó Castro, confirmando que se presentarán como querellantes para aportar pruebas y seguimiento del caso.