En las últimas horas de este sábado 28 de junio se conoció la noticia de la muerte de una mujer que habría fallecido calcinada en el interior de la vivienda que ocupaba en la zona céntrica de Capital. Tras el deceso, las autoridades investigan tratan de determinar si se trató de una muerte por accidente o si hubo un crimen.

La tragedia ocurrió en una vivienda ubicada en las inmediaciones de calle Laprida entre Urquiza y Ameghino, frente a un lavadero que funciona en la zona.

El hallazgo del cuerpo ocurrió en el anochecer de este sábado. De acuerdo a las primeras informaciones, se trataría de una mujer joven cuyo cuerpo fue hallado totalmente calcinado.

Se desconoce qué fue lo que causó esta tragedia, ya que podría tratarse de un incendio o de un caso de electrocución grave en el que el cuerpo sufrió graves heridas y quemaduras.

Las autoridades ya organizaron un operativo que incluyó un cerco policial, la intervención de Bomberos y la llegada de efectivos Criminalística que comenzaron con los peritajes de rigor.

Si bien aún no se puede descartar ninguna hipótesis, un dato que llamó la atención de los investigadores es que la puerta de la vivienda no habría sido violentada, por lo que se cree que no habría sido posible que nadie ingresara a atacar a la fallecida.

La UFI Delitos Especiales ya comenzó la investigación de este caso y se espera la autopsia que arrojará datos clave para determinar qué fue lo que pasó.

La zona de la tragedia