La inseguridad volvió a golpear en pleno centro de San Juan. En la mañana de este lunes, cerca de las 9.30 horas, Mariela León, emprendedora de cosmética natural, sufrió el robo de insumos valuados en $700.000 tras estacionar su vehículo frente al Hospital Rawson.

Según relató la damnificada, había ido a retirar una encomienda con químicos especiales para su emprendimiento. Al regresar, se encontró con el auto dañado: “Estacioné dos minutos, me bajé y cuando volví tenía la luneta rota y la caja ya no estaba”.

Las cámaras de seguridad privadas de la zona captaron cómo el delincuente dio varias vueltas alrededor del auto antes de actuar, aparentemente seleccionando el vehículo como objetivo. “Esperó a que me bajara, vino en contramano, intentó abrir las puertas, rompió las cerraduras, buscó una piedra y terminó destrozando el vidrio”, explicó León.

Tras el hecho, la mujer siguió al ladrón hasta verlo escapar en contramano por calle Estados Unidos. De inmediato llamó a la Policía, que llegó rápidamente y tomó la denuncia. Sin embargo, un obstáculo complicó la investigación: “La cámara del CISEM que está en 9 de Julio y Estados Unidos está rota, por lo que no pudieron determinar la ruta de escape”, señaló.

La denuncia quedó radicada en la Comisaría 5° de Santa Lucía, donde también se realizaron los peritajes correspondientes. Mientras tanto, la víctima decidió difundir el video del robo con la esperanza de recuperar la caja. “Nuestra urgencia es encontrar esos insumos. A nadie le sirven, salvo que se dedique a la cosmética natural”, remarcó.

El caso refleja nuevamente la vulnerabilidad de los emprendedores locales frente a la inseguridad, ya que la pérdida representa un golpe económico enorme para el proyecto familiar.