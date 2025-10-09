Se vivieron momentos de tensión en horas de la tarde del pasado miércoles 8 de octubre, en el interior del departamento Rawson. Una niña intentó cruzar la calle, pero fue atropellada. Ante esta situación, su familia reaccionó atacando a la conductora de apellido Yáñez.

El hecho se dio en el interior de la Villa Hipódromo. Precisamente una mujer, identificada como Andrea Yáñez de 40 años de edad, conducía un Fiat Palio de color rojo por la calle Paula Albarracín de Sarmiento.

Así fue como, alrededor de las 19:00, llegó al tramo comprendido entre calles Nazca y Maipú. En ese instante un grupo de niños intentó cruzar la calle cuando, por motivos que todavía no están claros, la conductora terminó atropellando a una niña.

La pequeña de 5 años destruyó el parabrisas del Fiat con su cuerpo por la magnitud del impacto. Si bien se sabe que sufrió varias fracturas en su cuerpo y que fue trasladada hasta el hospital Dr. Guillermo Rawson, todavía no se ha dado a conocer su diagnóstico oficial.

La tensión no terminó allí, ya que en el lugar se presentaron familiares de la niña afectada ofuscados por la situación. Estas personas comenzaron a tomar piedras para atacar a la conductora y dañar el vehículo. Por este motivo debieron intervenir efectivos policiales para evitar que la situación pasara a mayores.