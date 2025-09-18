Un gran operativo de Policía y Bomberos se desplegó desde la madrugada en los departamentos Pocito y Sarmiento para dar con un hombre que, según testigos, habría caído al canal Céspedes. Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado pedidos de auxilio, lo que activó de inmediato la movilización de rescatistas. Las horas pasan y la búsqueda sigue sin arrojar resultados positivos.

Fuentes judiciales indicaron que la persona buscada sería un joven de 29 años de edad llamado Elio Matías Gómez, que vive en la zona. Las hipótesis que manejan los investigadores son dos: que efectivamente cayó al canal y fue arrastrado por la corriente, o que logró salir por sus propios medios antes de que comenzara el operativo de rescate.

Durante la madrugada, brigadas realizaron recorridas a lo largo del cauce, aunque no obtuvieron resultados. Ya en la mañana de este jueves, equipos especiales de la Policía de San Juan continuaron con los trabajos, a la espera de que disminuya el caudal del canal para avanzar con más seguridad.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Adolfo Díaz y los ayudantes fiscales Romina Mascarell y César Recio, quienes supervisan las tareas de búsqueda y coordinación entre las distintas brigadas.