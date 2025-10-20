Un momento de mucha tensión y pánico entre los conductores sanjuaninos se vivió el pasado sábado en horas de la tarde. Se viralizó un video donde se observa a un sujeto que conducía en contramano en plena Avenida Circunvalación. Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores y no hubo que lamentar heridos. La policía pudo detener al sujeto y este lunes se conoció su identidad, como así también si iba en estado de ebriedad.

El hombre que conducía el Fiat Duna que iba en contramano fue identificado como Juan Benito Gordillo, de 70 años y quien tiene domicilio radicando en el departamento de Rawson, según los datos que aportó la Policía de San Juan.

Luego de este sorprendente episodio, se procedió a realizarse un dosaje de alcoholemia al conductor del vehículo. Dicho test dio negativo a alcohol en sangre. En la entrevista al sujeto, Gordillo mencionó que “estaba desorientado”.

Solamente se le labró una multa por la infracción a la Ley de Tránsito 24.449, que comprende reglas de seguridad vial como lo es manejar en sentido opuesto del permitido en la calle. Además, el hombre no tenía la RTO en regla ni contaba con seguro del automóvil.