Una profunda conmoción se vive en el departamento de Santa Lucía tras conocerse la muerte de un hombre que fue hallado sin vida dentro de una finca en la zona de Alto de Sierra. El hecho ocurrió entre la tarde del martes 28 y la madrugada del miércoles 29 de octubre, en una propiedad situada sobre Avenida Libertador San Martín 5438 Este, casi esquina Urquiza.

La víctima fue identificada como Antonio Orestes Torres, de 66 años, quien se desempeñaba como contratista rural y realizaba tareas de riego y zanjeo en el predio. Según informaron fuentes judiciales, el hombre habría sufrido un infarto agudo de miocardio, y se descartaron signos de violencia o indicios de criminalidad en el lugar.

De acuerdo a los primeros datos recabados, Torres había manifestado fuertes dolores en el pecho durante la mañana del martes. Su familia lo llevó al Hospital Marcial Quiroga, donde los médicos diagnosticaron dolores musculares y le recetaron diclofenac. Al no presentar antecedentes clínicos relevantes, el hombre decidió retomar su jornada laboral.

Pasadas varias horas sin noticias, sus familiares salieron a buscarlo cerca de la medianoche. Al llegar a la finca, encontraron su camioneta Chevrolet S10 blanca, dominio EFE 015, estacionada con la llave puesta. Minutos después, hallaron su cuerpo tendido en el suelo, con una pala en las manos, en el sector este de la finca que da hacia calle Urquiza.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 5ª, junto a personal de la Brigada de Investigaciones, Policía Científica y el médico legista, quien confirmó que la muerte se produjo unas seis horas antes del hallazgo. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar los estudios complementarios.

La investigación quedó a cargo del fiscal Sebastián Gómez y del ayudante fiscal Adrián Elizondo, pertenecientes a la UFI Delitos Especiales N°5, con la colaboración del equipo de la Brigada de Investigaciones, bajo la supervisión del oficial Diego Garay.