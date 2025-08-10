Por estas horas las autoridades se encuentran recabando las primeras pruebas para tratar de esclarecer el fallecimiento de un joven en Rawson. En ese contexto, momentos después de que esta situación se diera a conocer, trascendió que la víctima es un muchacho de apellido Muñoz.

Este hecho sangriento salió a la luz durante la mañana de este 10 de agosto, cuando se produjo el hallazgo de este cadáver dentro de una de las viviendas del barrio La Estación. La víctima sería un muchacho de alrededor de 25 años de edad según lo que indican las primeras informaciones.

Al ser notificados de esta situación en el lugar se presentaron efectivos de la División Criminalística y de la UFI Delitos Especiales N°2, encabezados por el fsical Nicolía. Ellos se encargaron de realizar una primera revisión del lugar, en busca de material probatorio.

En ese contexto, se sabe que el cuerpo de Muñoz presentaba heridas cortantes e incluso golpes en diferentes partes de su cuerpo. Si bien en un principio se barajaba la chance de que fuera un asesinato, recientemente también se empezó a considerar la hipótesis de que el joven se haya quitado la vida.