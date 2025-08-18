El pasado 17 de agosto, en toda la República Argentina se celebró el Día del Niño. Por este motivo, en el departamento Rawson se organizó un festejo para agasajar a los más pequeños. Sin embargo, todo se arruinó por distintos robos que se produjeron en el lugar. Horas después, un delincuente fue detenido por este caso.

El evento dedicado a los menores se estaba desarrollando en la plaza del barrio Ceramistas I. Lamentablemente, todo se salió de control cuando varias personas sustrajeron varios regalos que iban a entregarse a los chicos y chicas. También se robaron un parlante de la marca RCF.

Por este motivo, efectivos de la Unidad Coordinadora de Departamentales se involucraron en el caso, con el objetivo de dar con los responsables. Así fue como consiguieron detener a Ángel Eduardo Flores, de 30 años, quien tenía en su poder el parlante sustraído, el cual trasladaba con la colaboración de dos menores de edad.

Finalmente, Flores quedó privado de su libertad y a disposición de Flagrancia. Posteriormente, se confirmó que el legítimo dueño del equipo es un hombre de 56 años de edad que ya fue ubicado por las autoridades.