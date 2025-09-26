Minutos antes de las 08:00 de este viernes 26 de septiembre, un hombre perdió la vida en Chimbas. La víctima es el conductor de una motocicleta, quien se estrelló contra un automóvil. Con el paso de las horas se conoció que el difunto es un hombre de apellido Aciar.

Gustavo Alberto Aciar estaba conduciendo una motocicleta 200cc modelo Bajaj Rouser por la calle Maradona de norte a sur. El inconveniente ocurrió cuando llegó a la intersección con calle Formosa.

En ese momento colisionó con un Fiat Siena de color blanco que era guiado por Juan José Navarro, quien se investiga si no respetó una señal de PARE. Por la fuerza que tuvo el impacto, el motociclista lamentablemente perdió la vida.

El difunto quedó tendido sobre la vereda, lugar donde trabajó personal de Criminalística y de la UFI Delitos Especiales. Por el momento Navarro quedó detenido y se le tomó declaración a un testigo que circulaba detrás del automóvil.