El caso que involucra a dos efectivos de la Policía de San Juan generó fuerte repercusión en las últimas horas. Al principio, circuló la versión de que se trataba de un enfrentamiento entre uniformados, pero con el correr de la investigación se fueron conociendo detalles que echaron luz sobre lo ocurrido en Rawson.

Fuentes judiciales confirmaron que el herido fue el agente Brian Lucero, quien recibió un disparo en su pierna derecha en su propia vivienda del barrio La Estación. El proyectil atravesó la zona de la pantorrilla, sin comprometer órganos vitales. Tras recibir curaciones en el Hospital Guillermo Rawson, fue dado de alta y regresó a su domicilio.

El episodio se registró alrededor de las 13:45, cuando Lucero se encontraba acompañado por el cabo Luis Ibaceta, quien había terminado su turno y pasó a visitarlo. Según trascendió, al momento de quitarse el correaje que sostenía su arma reglamentaria, Ibaceta habría manipulado de forma negligente la pistola, lo que provocó el disparo accidental.

La Unidad Fiscal de Investigaciones Delitos Especiales tomó intervención en el caso y busca establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se difunda un informe preliminar con los primeros avances de la pesquisa.