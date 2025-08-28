Un impactante siniestro vial generó gran conmoción en la madrugada de este jueves en el departamento Sarmiento. El hecho ocurrió pasadas la 01:00, a pocos metros de la intersección de las rutas 40 y 153, en el ingreso a la localidad de Media Agua, cuando un camión y un tren protagonizaron una violenta colisión que derivó en un amplio operativo de seguridad.

De acuerdo a las primeras informaciones, el camión se desplazaba por Ruta 40 cuando, por causas que aún se investigan, fue embestido por una formación ferroviaria que circulaba en sentido Oeste–Este. La magnitud del choque dejó serios daños materiales tanto en el rodado de carga como en el tren, que debió detener su marcha de inmediato.

A pesar del gran estruendo y la fuerza del impacto, desde la Policía confirmaron que no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad, lo que generó alivio entre quienes presenciaron la escena. De todos modos, algunos ocupantes debieron ser asistidos en el lugar por personal sanitario que acudió en forma preventiva.

Efectivos de la Comisaría 8ª se hicieron presentes rápidamente para controlar la situación y ordenar el tránsito. Debido a la magnitud del siniestro y la presencia de vehículos de emergencia, la circulación en la zona fue interrumpida durante varias horas hasta que se garantizó la seguridad y se realizaron las pericias correspondientes.

Ahora, los investigadores buscan determinar cómo se produjo el accidente, ya que se trata de un cruce clave y muy transitado en el ingreso a Media Agua.